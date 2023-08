Una nuova fantastica promozione di Fastweb Mobile abbraccia il segmento della telefonia mobile, si tratta di una soluzione che aiuta gli utenti a spendere decisamente poco, ed allo stesso tempo poter godere di un bundle davvero molto elevato.

Il risparmio in questo caso raggiunge livelli molto elevati, se considerate che la suddetta offerta può essere richiesta direttamente tramite il sito ufficiale e non presenta limitazioni di alcun tipo, almeno in termini di accessibilità da parte dell’utente finale (in altre parole può essere richiesta da tutti).

Fastweb Mobile, questa è l’offerta da 100GB

A differenza degli altri MVNO, o operatori virtuali, Fastweb Mobile offre prima di tutto la navigazione in 5G a titolo gratuito, o meglio direttamente inclusa nel prezzo di 7,95 euro che il consumatore si ritrova a dover versare direttamente con il credito residuo della propria SIM ricaricabile.

Tutto ciò permette comunque di riuscire a godere di un bundle quasi unico, con 100 giga al mese, sempre alla suddetta massima velocità, passando anche per illimitati minuti che potranno essere utilizzati per chiamare chiunque si desideri. Ciò che manca, a conti fatti, sono gli SMS, non sono infatti inclusi nell’offerta di punta di Fastweb Mobile.

L’attivazione, come vi abbiamo anticipato del resto, è possibile in ogni negozio o anche direttamente online sul sito ufficiale, con spedizione gratuita e SIM gratis. La richiesta potrà essere presentata anche semplicemente con lo SPID, soluzione che facilita e velocizza di molto le operazioni comuni di attivazione da parte di tutti gli utenti del nostro territorio.