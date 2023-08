ho. Mobile ha 300 giga e batte TIM con un regalo sul costo

Con la nuova scelta di un gestore gli utenti pretendono di andare a migliorare ed effettivamente questo è ciò che ho. Mobile ha permesso a molti. Il provider virtuale è riuscito a risalire rapidamente le classifiche di gradimento, soprattutto con le sue promozioni mobili dell’ultimo anno. Ne sono arrivate talmente tante che tenerne il conto è stato difficile, ma tutti aspettano sempre l’ultima: di solito è quella più interessante.

Oltre a minuti, messaggi e giga per navigare in Internet, ci sono anche costi di attivazione ridotti a zero e la consegna della Sim gratuita. Il nome che tutti dovrebbero segnarsi per scegliere la loro prossima offerta è quello della 300 Giga. Chiaramente al suo interno c’è tutto anche per minuti e messaggi.

ho. Mobile: ecco la promo migliore del momento, costa 10,99 €

La nuova offerta che il gestore virtuale per eccellenza sta proponendo ultimamente, non ha rivali. ho. Mobile infatti con l’ultima declinazione della sua gamma “Giga”, permette di avere il meglio per soli 10,99 € al mese per sempre.

L’offerta consente di ottenere tutti i giorni minuti senza limiti verso tutti i gestori, messaggi senza limiti verso tutti e 300 giga per navigare in Internet in 4G.

Come detto, il costo di attivazione e la consegna della scheda Sim sono totalmente gratis. Bisognerà effettuare solo una prima ricarica da 11 € per coprire il costo del rinnovo pari a 10,99 €. Per quanto riguarda il resto, è tutto incluso all’interno della promozione mobile, siccome c’è anche la navigazione in hotspot. Inoltre è compreso il servizio di trasferimento di chiamata insieme all’avviso di chiamata.