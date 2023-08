Il noto colosso dello streaming Netflix si appresta ad aggiornare molto presto il suo catalogo multimediale. Come ogni mese, infatti, l’azienda arricchisce la sua proposta con tante novità e non solo. Per il mese di settembre 2023, in particolare, sono in arrivo diversi nuovi titoli. Tra questi, ci saranno anche note serie tv e film. Scopriamo qui di seguito di che si tratta.

Netflix, in arrivo a settembre tanti nuovi titoli tra film e serie TV

Per tutti gli amanti dello streaming, fra poco più di due settimane arriveranno tanti nuovi titoli su Netflix. Come da tradizione, infatti, il colosso dello streaming arricchisce il suo catalogo. Per il mese di settembre 2023, ci saranno diverse nuove serie tv. Tra queste, arriverà ad esempio la quarta e ultima stagione di Sex Education.

Questa nuova stagione vedrà dunque concludersi le vicende dei protagonisti, tra cui i personaggi di Otis, Eric e Maeve. Tra le altre novità, ricordiamo poi la parte 5 di Disincanto.

Serie tv in arrivo su Netflix a settembre 2023

• DISINCANTO PARTE 5

• INFAMY

• LA MIA PREDILETTA

• VIRGIN RIVER S5

• IN FIAMME

• SPY OPS: OPERAZIONI SPECIALI

• DI4RI

• SEX EDUCATION S4

• CASTLEVANIA: NOCTURNE

Film in arrivo su Netflix a settembre 2023

• LA PROBABILITÀ STATISTICA DELL’AMORE A PRIMA VISTA

• THE COUNT

• LA DINASTIA DEL BASEBALL

• VITA BELLE BADELIEUE 2

Insomma, Netflix stupisce sempre con i suoi contenuti multimediali e anche il mese di settembre stupirà e renderà felici gli utenti. Ricordiamo inoltre che ad agosto 2023 ha debuttato ufficialmente sulla piattaforma anche la nuova stagione della nota serie tv Heartstopper.