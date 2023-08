Mancano ormai pochi mesi all’arrivo ufficiale su Netflix della nuova stagione di Bridgerton 3. Questa serie ha riscosso un enorme successo e la nuova stagione si appresta a raccontare le vicende di due nuovi personaggi, ovvero Penelope Featherington e Colin Bridgerton, seguendo le linee del quarto romanzo scritto da Julia Quinn. A quanto pare, però, nella terza stagione potrebbe morire un personaggio storico della serie.

Bridgerton 3, la regina Carlotta potrebbe morire nella nuova stagione

Fra pochi mesi vedremo finalmente arrivare sulla nota piattaforma di streaming Netflix la terza stagione della serie tv prodotta da Shondaland. Come già detto, le vicende si incentreranno sulla storia d’amore tra i personaggi di Penelope Featherington e Colin Bridgerton, proprio come sul quarto libro scritto da Julia Quinn.

Nel libro in questione, però, le vicende avvengono circa 10 anni dopo dalla storia narrata in Bridgerton 2 e sembra che anche la serie tv Bridgerton 3 seguirà le stesse linee. Questo significa che le vicende saranno ambientate nell’anno 1824, dato che nella seconda stagione ci trovavamo nell’anno 1814.

Tuttavia, proprio questo ultimo dettaglio è un indizio su una possibile morte di un personaggio storico. Si tratta del personaggio della regina Carlotta, introdotto nella serie tv di Shonda Rhymes e non presente invece nei romanzi della Quinn. Se la serie tv seguirà la veridicità storica, il personaggio della regina non sarà presente nella terza stagione.

Nella realtà storica, infatti, la regina Carlotta morì nell’anno 1818. Per questo motivo, è probabile che in Bridgerton 3 ambientato nel 1824 non ci sarà per l’appunto questo personaggio. Staremo a vedere se la showrunner deciderà di seguire in questo la realtà storica oppure se deciderà di fare diversamente.