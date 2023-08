Al giorno d’oggi trovare un computer portatile con alte prestazioni ad un prezzo conveniente è molto difficile, soprattutto perché ne esistono di migliaia di modelli.

Oggi però la piattaforma di e-commerce Amazon sta proponendo il computer portatile Jumper, con Windows 11, scontato del 71%, un prezzo mai visto prima. Scopriamo insieme le sue caratteristiche.

Jumper computer portatile scontato del 71%

Il computer in questione dispone di 12 GB DDR4 + 256 GB SSD, che consente di eseguire più applicazioni offrendo spazio sufficiente per documenti, foto e video. È inoltre possibile utilizzare una scheda TF da 256 GB (non inclusa) per espandere la memoria e preparare abbastanza spazio di archiviazione ad alta velocità per il software di sistema e le applicazioni di gioco.

Goditi immagini nitide e una risoluzione Full HD di 1920 x 1080 e aggiungi nuova dimensione a tutti i tuoi contenuti digitali. Schermo FHD da 14 pollici con cornice sottile da 8 mm per la massima esperienza visiva. Fotocamera frontale ad alta risoluzione per riunioni e comunicazioni online. Fino a 8 ore di durata della batteria sono affidabili e durevoli per una maggiore durata.

Raffreddamento silenzioso, ti allontana dai rumori forti. Tipo-C, USB 3.0 * 1, USB 2.0 * 1, slot per schede TF, mini HDMI, offre una varietà di opzioni per il collegamento di dispositivi esterni. Wi-Fi, Bluetooth wireless, connessione e velocità di trasmissione più veloci. Il software funziona velocemente. Anche in modalità multitasking, il laptop funziona in modo fluido e veloce. È inclusa anche una membrana tastiera francese. Essendo scontato del 71% potete acquistarlo, a questo link, al solo prezzo di 289.99 euro invece di 999.99 euro.