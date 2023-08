L’EcoFlow Wave 2 si presenta come un’unità AC compatta con un peso di circa 14,5 kg. La sua capacità di raffreddamento è di 5.100 BTU, mentre per il riscaldamento raggiunge i 6.100 BTU. È ideale per ambienti fino a circa 28 metri quadrati. Il suo design angolare presenta dimensioni approssimative di 50,8 x 30,5 x 33 cm. L’apparecchio presenta fessure d’aria sia nella parte anteriore che posteriore. L’aria fresca (o calda, in modalità riscaldamento) fluisce dalla fessura superiore anteriore. EcoFlow fornisce due tubi nella confezione, dei quali almeno uno va collegato alla fessura di scarico, altrimenti l’unità finirebbe per far rientrare nell’ambiente l’aria calda.

Idealmente, sarebbe auspicabile avere una fessura di scarico e una di aspirazione che fuoriescono dalla finestra, e proprio a questo proposito EcoFlow mette a disposizione una copertura di scarico rettangolare con due fori. Il design offre inoltre la possibilità di collegare un singolo condotto alla presa d’aria superiore anteriore, per far circolare l’aria fresca in una stanza o in una tenda. In questo modo, è possibile posizionare il Wave 2 all’esterno per ridurre il rumore, anche se ciò comprometterebbe la funzionalità del sensore di temperatura, in quanto misurerebbe la temperatura esterna anziché quella all’interno della tenda.

Contenuto della confezione

All’interno della confezione troverete:

EcoFlow Wave 2: Il fulcro del comfort termico, progettato con tecnologie all’avanguardia e un design compatto che si adatta a qualsiasi spazio. Batteria Aggiuntiva: Una batteria supplementare da 1159Wh, ideata per prolungare la durata di utilizzo dell’unità e garantire flessibilità d’uso senza vincoli di prese elettriche. Adattatore per Batteria Aggiuntiva: Un adattatore appositamente progettato per collegare la batteria supplementare al Wave 2 in modo sicuro e affidabile, garantendo prestazioni ottimali. Tubo di Drenaggio: Un tubo per gestire il drenaggio dell’acqua di condensa. Tubi per aria calda e fredda: 2 tubi che gestiscono il flusso di aria calda e fredda Piastre di plastica per collegare i tubi: 3 adattatori per collegare i tubi in diverse configuarazioni Manuale di Istruzioni: Una guida rapida che vi accompagnerà passo dopo passo nell’installazione, nell’utilizzo e nella manutenzione del EcoFlow Wave 2.

Design e Materiali

Il design dell’EcoFlow Wave 2 è un esempio di eleganza e funzionalità combinate in modo armonioso. Questo climatizzatore portatile è stato progettato con cura, offrendo non solo prestazioni di raffreddamento e riscaldamento eccezionali, ma anche un aspetto estetico piacevole che si adatta a vari contesti.

Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura solida e resistente che garantisce durata nel tempo. Le superfici lisce e ben rifinite non solo contribuiscono al suo aspetto accattivante, ma facilitano anche la pulizia e la manutenzione. Purtroppo se non si si è attenti si graffiano molto facilmente.

Il design compatto e la forma angolare di circa 50,8 x 30,5 x 33 cm è ideale per essere inserita in qualsiasi spazio senza risultare ingombrante. Le prese d’aria strategicamente posizionate lungo le due lunghezze e nella parte superiore consentono un’aspirazione e un’espulsione dell’aria efficienti, ottimizzando il rendimento del climatizzatore.

La parte superiore ospita un pannello di controllo intuitivo e un display a LED che fornisce informazioni chiare sulla temperatura corrente e le impostazioni. Questo design funzionale consente un facile accesso alle opzioni di controllo.

L’EcoFlow Wave 2 è dotato di una batteria aggiuntiva opzionale, che si integra con eleganza nella parte inferiore dell’unità. Questa caratteristica aggiuntiva non solo amplia le capacità di funzionamento, ma è integrata con coerenza nel design complessivo, aggiungendo flessibilità senza compromettere l’estetica.

Prime impressioni

Sul pannello superiore, un luminoso display LCD mostra la temperatura attuale e quella desiderata. È possibile anche visualizzare la durata residua della batteria quando si è collegata l’opzionale batteria aggiuntiva. Sulla destra è presente un ampio pulsante di accensione, mentre sulla sinistra c’è un pulsante per passare tra le modalità di raffreddamento, riscaldamento e ventilazione. Sotto il display ci sono inoltre quattro pulsanti per selezionare le modalità Max, Notte, Standard ed Eco, per regolare la temperatura desiderata verso l’alto o verso il basso e per controllare la velocità della ventola.

Per quanto riguarda la ricarica, la spina non removibile si inserisce in qualsiasi presa di corrente alternata, ed è presente una porta XT60 per collegare pannelli solari e una porta XT150 per collegare l’opzionale batteria aggiuntiva. EcoFlow mi ha inviato la versione con la batteria. Questa si inserisce saldamente al di sotto del Wave 2, con l’ausilio di un piccolo cavo di connessione. Una volta collegata, sembra fare parte integrante del condizionatore portatile. Non si separeranno accidentalmente, e la batteria aggiunge una maniglia sul retro che agevola il trasporto, anche se i due insieme risultano abbastanza pesanti, pesando quasi 22,7 kg in totale.

La batteria immagazzina 1.159 wh, sufficienti per utilizzare il Wave 2 per due o tre ore alla massima potenza, un po’ più a lungo in modalità Standard e fino a otto ore in modalità Eco. Può anche fungere da caricabatterie portatile, grazie a una porta USB-A capace di erogare fino a 18 watt e una porta USB-C che arriva fino a 100 watt. La batteria risulta fondamentale se hai in programma di portare l’EcoFlow Wave 2 in campeggio o in luoghi privi di prese di corrente. È anche classificata per la resistenza alla polvere e all’acqua con standard IP65, anche se il Wave 2 stesso ha solo una valutazione IPX4, il che significa che può resistere agli schizzi ma non è impermeabile. Pertanto, è necessario fare attenzione durante l’uso all’aperto.

Il test

Ho testato l’EcoFlow Wave 2 in una tenda da campeggio, esposta al sole, dove la temperatura interna è salita fino a 36 gradi Celsius. In modalità Standard, ho impiegato circa 10 minuti per abbassare la temperatura da 36 a 26 gradi Celsius. L’efficacia è stata notevole, considerando il calore esterno e le dimensioni della tenda.

La modalità di raffreddamento ha richiesto fino a 550 watt dalla rete elettrica o 459 watt dalla batteria. Il consumo energetico ha variato in base alla temperatura iniziale della tenda e alla temperatura desiderata. In modalità standard, il consumo si è mantenuto intorno ai 400 watt, e ho misurato il rumore a circa 50 decibel. Alzando la potenza al massimo, ho ottenuto un raffreddamento più rapido, ma con un aumento del rumore, arrivando a un massimo di 60 decibel. Utilizzando le modalità Eco o Notte, ho constatato un consumo energetico inferiore e un rumore ridotto. Il consumo si è mantenuto intorno ai 300 watt e i decibel si sono aggirati intorno ai 40, consentendo alla batteria di mantenere il funzionamento per fino a otto ore.

EcoFlow Wave 2 può anche essere utilizzato come riscaldatore, ma richiederà fino a 600 watt dalla presa o 540 watt dalla batteria, rendendone l’utilizzo un po’ più costoso. C’è anche una modalità ventilatore, che sembra richiedere solo fino a 40 watt, ma crea solamente una brezza leggera e non contribuisce effettivamente al raffreddamento dell’aria. Tuttavia, questa modalità consente di prolungare la durata della batteria alternando tra il raffreddamento e la ventilazione.

Funzionalità

L’EcoFlow Wave 2 utilizza il R290, un refrigerante a base di propano puro e naturale con un basso impatto ambientale e nessun rischio di danneggiare lo strato di ozono. Anche se puoi collegare i pannelli solari, avrai bisogno di almeno 400 watt di potenza e buone condizioni per far funzionare l’EcoFlow Wave 2. Dal momento che ho testato stazioni di ricarica portatili, sono riuscito a ricaricarla in modo economico e soprattutto ecologico.

Per caricare la batteria, è necessario collegare l’EcoFlow Wave 2 alla rete elettrica. Se l’unità AC è spenta, la batteria assorbirà 700 watt e si ricaricherà in circa tre ore. Accendendo l’EcoFlow Wave 2 la batteria si ricaricherà più lentamente. Un piccolo fastidio è che si può caricare solo quando è collegata all’unità principale.

L’app EcoFlow è necessaria per gli aggiornamenti del firmware, e la connessione può essere stabilita attraverso Bluetooth. Tuttavia, collegando l’EcoFlow Wave 2 al Wi-Fi, è possibile controllarlo da qualsiasi luogo. È importante notare che questa connessione supporta solo il Wi-Fi a 2,4 GHz. L’app offre tutte le opzioni di controllo equivalenti ai pulsanti fisici e presenta anche alcune funzioni extra, come ad esempio un timer. È possibile personalizzare l’illuminazione ambientale e disattivare il segnale acustico.

Il dispositivo presenta anche una funzione di auto-svuotamento, che consente all’acqua in eccesso di evaporare autonomamente. Inoltre, è possibile monitorare il livello dell’acqua attraverso un indicatore visualizzato sul display LCD. Per agevolare ulteriormente l’operazione di svuotamento, EcoFlow fornisce un piccolo tubo che può essere utilizzato per drenare l’acqua manualmente.

Conclusioni

L’EcoFlow WAVE 2 si presenta come un climatizzatore portatile dalla potenza impressionante, offrendo un raffreddamento e un riscaldamento efficaci per creare un ambiente confortevole ovunque ci si trovi. Il suo design compatto e le prestazioni notevoli lo rendono una scelta attraente per chi cerca una soluzione versatile per il comfort termico.

Tra i pregi principali del WAVE 2 si evidenziano la capacità di raffreddare o riscaldare rapidamente gli ambienti, consentendo di ottenere la temperatura desiderata in tempi brevi. Inoltre, la sua portabilità grazie alla batteria aggiuntiva lo rende ideale per l’uso in campeggio, tende o luoghi in cui non è disponibile l’alimentazione elettrica. La possibilità di aggiungere una batteria o persino un pannello solare portatile per la ricarica amplia ulteriormente le opzioni di utilizzo e contribuisce all’approccio ecologico del prodotto.

Tuttavia, è importante sottolineare che il WAVE 2 non è dotato di una batteria incorporata, il che può rappresentare un vincolo per chi desidera un’esperienza completamente stand-alone senza acquistare accessori aggiuntivi.

In termini di prezzo, l’EcoFlow WAVE 2 è disponibile in diverse opzioni:

WAVE 2 da solo: 1.199,00 € EUR

1.199,00 € EUR WAVE 2 + batteria supplementare: 1.999,00 € EUR

1.999,00 € EUR WAVE 2 + batteria supplementare + 220W: 2.498,00 € EUR

2.498,00 € EUR WAVE 2 + batteria supplementare + pannello solare portatile da 400W: 2.948,00 € EUR

Si può acquistare il prodotto sul sito ufficiale di EcoFlow, offrendo una scelta conveniente e diretta per l’acquisto.

