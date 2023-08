Avere un powerbank carico all’interno della borsa o del nostro zaino potrebbe sempre tornarci utile in caso che esaurisca la batteria del nostro dispositivo elettronico.

Molte volte a causa di ritardi vari, ci troviamo senza poter effettuare una chiamata proprio per il problema della batteria. Con questo power bank da 10.000 mAh Bessline non avremo più questo problema. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Bessline power bank da 10.000 mAh a meno di 20 euro su Amazon

Questo è uno dei power bank più piccolo e leggero sul mercato. Dimensioni 8,07* 5,41* 2,54cm, peso 172g(con un cavo USB-C). Questa power bank mini può essere conveniente per la vita quotidiana, i viaggi. Si adatta alla maggior parte delle tasche. Per le esigenze di ricarica per tutto il giorno.

La carica rapida da 3A è due volte più veloce del caricabatterie portatile da 2A, così potrete avere una velocità di ricarica piena di sorprese! Buttate via i powerbank per cellulari che si caricano lentamente come una lumaca. Risparmiate tempo e non preoccupatevi che il vostro telefono sia a corto di batteria! I connettori di ingresso e uscita della power bank usb c possono adattarsi perfettamente al tuo iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi, iPad, Switch, AirPods e altri dispositivi.

Questa caricatore portatile intelligente display LED digitale con la luce indicatore tradizionale rispetto a una visualizzazione più chiara della potenza rimanente. Pensate che sulla piattaforma Amazon lo potete acquistare, tramite questo link, a soli 18.99 euro con la possibilità di aggiungere un coupon del 30%.