Avere nel cassetto della propria scrivania una chiavetta USB in più sicuramente non fa male, potrebbe tornarci utile in qualsiasi momento per archiviare foto, dati, documenti, file.

I tagli di memoria esistenti delle chiavette USB sono davvero tanti, la piattaforma Amazon sta proponendo un set da 10 chiavette USB ad un prezzo irrisorio.

Amazon: 10 chiavette USB ad un prezzo top

Il set in questione include 10 pezzi chiavetta USB 2.0 a multicolor da 16GB, totale 160 GB, con cordino gratuito da 10 pezzi. Pen drive di colori diversi possono aiutarti a memorizzare file diversi. Infatti, grazie alla distinzione dei colori delle chiavette, è possibile archiviare su ogni chiavetta USB un tipo di file, in modo da non dover cercare in tutte quante per ritrovarlo.

Non è necessario installare alcun software. Collegalo alla porta USB del computer o di altri dispositivi, quindi usalo! La penna USB portatile da 16 Giga è adatta per archiviare, trasferire e condividere dati digitali per lavoro, scuola, affari, uso quotidiano o viaggi. Come musica, foto, documenti, film, immagini, programmi, disegni ecc. Carica file in modo efficiente in ufficio, in famiglia, ai clienti, agli amici e tra le macchine.

Come musica, foto, documenti, film, immagini, programmi, disegni ecc. Carica file in modo efficiente in ufficio, in famiglia, ai clienti, agli amici e tra le macchine. Seguendo questo link potrete acquistare 10 chiavette USB di diverso colore il tutto a soli 33.99 euro con la possibilità di aggiungere un coupon di 4 euro, arrivando a pagarle meno di 30 euro.