Il WiFi gratis in tutta Italia è possibile, l’idea è nata dal Ministero dello Sviluppo Economico, andare difatti a creare una rete diffusa sull’intero territorio nazionale, con la quale si possa accedere liberamente e gratuitamente ad internet, senza dipendere direttamente da compagnie telefoniche e similari.

Il progetto è nato nel 2019, grazie al supporto di TIM e Infratel, ed ha previsto la possibilità di adesione da parte dei Comuni del nostro stivale con una popolazione superiore ai 2000 abitanti, per poi essere estesa anche a ospedali e cliniche.

WiFi Gratis, le bollette sono oggi GRATIS

Trascorsi 4 anni dal lancio dell’iniziativa, purtroppo rallentata dal COVID-19, oggi sono 10’240 gli hotspot installati direttamente da Infratel, con 4750 enti che hanno deciso di aderire gratuitamente, e quasi 560’000 utenti.

Quest’ultimi risentono direttamente dei benefici dell’iniziativa, poiché a tutti gli effetti potranno collegarsi gratuitamente alla rete, sfruttando i suddetti hotspot che sono stati giustamente posizionati in punti strategici dei singoli comuni coinvolti.

L’accesso sarà rapidissimo, sarà necessario scaricare l’app, registrarsi fornendo i propri dati personali, e poi cliccare accedi. In pochissimi minuti sarà possibile navigare in assoluta libertà ed in maniera completamente gratuita.

Nel caso in cui foste un Comune, sappiate che potete presentare domanda di adesione direttamente dal sito ufficiale del Ministero, tutto in modo completamente digitale e gratuito, così da essere sicuri di riuscire a fornire ai propri cittadini un servizio altrimenti assente, per estendere al massimo la connettività sul nostro paese.