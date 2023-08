TIM, per festeggiare l'operatore offre una speciale promo a meno di 3 euro

Ferragosto è alle porte e TIM ha deciso di celebrarlo con una promozione speciale per i suoi clienti di rete mobile. L’operatore telefonico ha lanciato un’offerta che permette di attivare 50 Giga 5G Silver al prezzo di soli 2,99 euro. Questa offerta imperdibile può essere attivata direttamente dall’applicazione MyTIM. Gli utenti riceveranno una notifica che li invita a sfruttare questa “Super offerta fino al 20/08”, e, come suggerisce il messaggio, l’opzione si disattiverà automaticamente dopo un mese.

TIM: cosa propone la nuova offerta di Ferragosto?

L’offerta è stata pensata per coloro che desiderano navigare ad alta velocità durante le vacanze estive, sfruttando la potenza del 5G di TIM. La velocità di navigazione può raggiungere picchi di 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload, garantendo una connessione fluida e veloce. Questa promozione è particolarmente vantaggiosa per chi ha intenzione di utilizzare la rete per streaming video, giochi online o videochiamate.

Per attivare l’offerta, gli utenti dovranno accedere alla sezione “Offerte per te” dell’app MyTIM e cliccare sul banner “Speciale Ferragosto“. Il costo dell’opzione verrà detratto dal credito residuo e non ci sono costi di attivazione nascosti. Un altro vantaggio di questa offerta è che non prevede il rinnovo automatico. Dopo un mese, l’opzione scadrà senza alcun intervento da parte dell’utente.

Se si viaggia all’interno dell’Unione Europea, è possibile utilizzare fino a 3 Giga dell’opzione speciale. Superata questa soglia, la navigazione avrà un costo di 0,213 centesimi di euro per MB. Questo dettaglio è importante per chi ha intenzione di trascorrere le vacanze all’estero e desidera mantenere una connessione veloce e stabile.

TIM ha sempre puntato molto sullo sviluppo e l’espansione della sua rete 5G. A fine luglio, l’operatore ha annunciato l’ampliamento della copertura 5G a 33 nuovi comuni distribuiti in 14 regioni italiane, tra cui Calabria, Campania, Emilia Romagna e Lombardia. Questo passo avanti dimostra l’impegno di TIM nel fornire una connessione di alta qualità ai suoi clienti, anche nelle aree meno centrali del paese. Con promozioni come quella di Ferragosto, TIM si conferma come uno degli operatori leader nel panorama delle telecomunicazioni italiane.