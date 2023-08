Il noto produttore tech Teclast ha da poco presentato in veste ufficiale per il mercato europeo un nuovo tablet. Si tratta del nuovo Teclast M50 Pro, un device ultra sottile e ultra leggero e con un prezzo molto contenuto inferiore ai 200 euro. Scopriamo qui di seguito le sue caratteristiche.

Teclast annuncia ufficialmente il nuovo tablet ultra leggero Teclast M50 Pro

Teclast M50 Pro è il nuovo tablet del noto produttore tech ed è stato presentato in queste ore anche per il mercato europeo. Come già accennato in apertura, questo device si caratterizza per un design molto curato e per il suo peso piuma. Il peso complessivo è infatti di appena 435 grammi, mentre lo spessore è di soli 7.8 mm.

Le cornici attorno allo schermo sono molto sottili e sono simmetriche tra loro. La backcover è poi disponibile in una vivace colorazione azzurra. Dal punto di vista tecnico, il tablet presenta sul fronte un display da 10.1 pollici con risoluzione pari a 1,920 x 1,200 pixel. La frequenza di aggiornamento è pari a 60Hz, mentre il touch sampling rate è di 120Hz. Nella cornice attorno allo schermo è poi presente una selfie camera da 5 MP.

Le prestazioni sono affidate ad un processore a marchio Unisoc. Si tratta del soc Unisoc Tiger T616 con in accoppiata 8 GB di memoria RAM. Lo storage interno è invece pari a ben 256 GB, comunque espandibili tramite una scheda microSD. Il sistema operativo installato a bordo è Android 13. Il nuovo Teclast M50 Pro supporta poi la connessione LTE grazie alla presenza di uno slot per una nano sim.

Ricordiamo che il nuovo Teclast M50 Pro sarà disponibile all’acquisto in Europa ad un prezzo inferiore ai 200 euro.