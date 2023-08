Come l’esperienza ci insegna, è sempre bene avere nel cassetto una chiavetta USB di scorta per poterci caricare tutti i nostri documenti nel caso in cui abbiamo necessità di svuotare qualche dispositivo per svariati motivi.

Un esempio è quando portiamo in riparazione il nostro smartphone/tablet/pc che non dispone della modalità “riparazione”. I più pignoli desiderano spostare tutto il contenuto del dispositivo su una chiavetta USB per proteggere i propri documenti. Oggi la piattaforma Amazon propone una Data Travel Kingston in super offerta. Scopriamo tutti i dettagli.

Chiavetta USB Kingston in offerta su Amazon

La chiavetta proposta dalla piattaforma in offerta dispone di una memoria da 256 GB, anche se sul sito ufficiale dell’e-commerce sono disponibili anche altri tagli di memoria. Ha una velocità di scrittura pari a 900 ed è anche antiurto. Attualmente è proposta in offerta al prezzo di 18.88 euro invece di 21.99 euro, scontata del 14%.

Come anticipato precedentemente, è sempre comodo avere nel cassetto una chiavetta USB, soprattutto se quando l’abbiamo comprata era in offerta. L’occasione che ci presenta oggi la piattaforma più grande al mondo è un’occasione da non perdere, soprattutto per meno di 20 euro.

Vi lasciamo il link ufficiale per la chiavetta USB nel caso in cui siate interessati al prodotto. Vi ricordiamo che il prodotto è disponibile in diversi tagli di memoria.