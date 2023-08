A poco meno di un anno di distanza dal lancio degli iPhone 14, alcuni utenti segnalano un calo improvviso delle prestazioni della batteria. Considerata la breve vita dei dispositivi e le affermazioni di Apple, secondo la quale gli iPhone sono in grado di mantenere l’80% di capacità originale fino ai 500 cicli di ricarica completi, il degrado delle batterie sta facendo insospettire i possessori.

iPhone 14 e iPhone 14 Pro: la batteria perde capacità a meno di un anno dal lancio!

Sam Kohl di AppleTrack, tramite un tweet contenente uno screen, ha dichiarato di possedere un iPhone 14 Pro da meno di un anno e di avere una batteria in grado di supportare una capacità massima del 90%. Ritenendo ciò inaccettabile Kohl ricevere una serie di commenti che segnalano di aver riscontrato lo stesso problema ma nessuno possiede una giustificazione valida all’accaduto. Inoltre, Apple non si è ancora esposta a riguardo, dunque, resta ignota la causa del calo improvviso delle prestazioni della batteria degli iPhone più recenti.

Il malcontento tra gli utenti potrebbe comunque aumentare, soprattutto se considerato il costo non del tutto indifferente da affrontare per sostituire la componente. I possessori di iPhone 14 e 14 Pro potrebbero comunque poter “cogliere l’occasione” per attendere l’arrivo dei nuovi iPhone 15, che dovrebbero proporre una batteria ancora più grande dei predecessori.

In attesa di scoprire se tra le intenzioni di Apple vi sia quella di correre ai ripari, ricordiamo che tra poche settimane il colosso procederà con il lancio ufficiale dei suoi melafonini, i quali proporranno tante novità decisamente interessanti.