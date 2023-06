Superata l’estate Google presenterà ufficialmente tante novità e tra queste anche l’attesissimo Google Pixel Watch 2. Lo smartwatch è già stato protagonista di alcune anticipazioni circa il periodo nel quale sarà lanciato ma soltanto adesso il portale 9to5Google offre maggiori informazioni sulle sue specifiche tecniche.

Google Pixel Watch 2: autonomia e potenza al TOP!

Stando alle informazioni fornite dal portale 9to5Google, il Google Pixel Watch 2 arriverà ufficialmente in autunno ma a bordo non sarà presente alcun chip Exynos 9110. Quest’anno Google potrebbe dotare il suo smartwatch di un processore Qualcomm e nello specifico del nuovo Snapdragon W5+ Gen 1 ma il modello del SoC non è stato ancora confermato.

L’adozione di un nuovo processore migliorerà sensibilmente le prestazioni dello smartwatch di seconda generazione del colosso di Mountain View sia in termini di potenza che di autonomia, che potrebbe addirittura raggiungere le 42 ore complessive con risparmio energetico attivato. Gli utenti avranno modo di sfruttare un dispositivo decisamente migliore rispetto al primo modello rilasciato dall’azienda, pur mantenendo invariata la dimensione della batteria, il Pixel Watch 2 raggiungerà un livello superiore andando a porre rimedio a quelli che sono i difetti presenti sul primo dispositivo del colosso.

Il Google Pixel Watch 2, inoltre, accoglierà nuovi sensori dedicati al monitoraggio della salute dei suoi utenti. Una delle novità previste sembra essere il sensore dedicato al monitoraggio dell’attività elettrodermica. Quest’ultimo permetterà di rilevare i livelli di stress in tempo reale. Un altro sensore probabilmente pensato per il nuovo orologio è quello dedico alla misurazione della temperatura della pelle, tramite il quale si avrà modo di ottenere parecchie informazioni sul proprio stato di salute, comprese le previsioni sul ciclo mestruale.