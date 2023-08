In Italia ci sono numerosi operatori telefonici virtuali (MVNO) che offrono delle tariffe super convenienti.

Gli operatori virtuali non possiedono delle reti private ma si poggiano su altri operatori telefonici per fornire la copertura necessaria per i propri clienti.

Il primo operatore virtuale nato in Italia è CoopVoce fondato nel 2007 grazie all’accordo raggiunto tra Coop Italia e TIM che è appunto l’operatore che fornisce la rete.

CoopVoce è un operatore a portata di tutti che fornisce promozioni utili per tutte le età e per tutte le esigenze.

CoopVoce, scopri le incredibili promozioni

In questo articolo elencheremo alcune delle promozioni più convenienti offerte da CoopVoce:

EVO ESSENTIAL : minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 3 GB in 4G a soli 4,90 euro al mese;

: minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 3 GB in 4G a soli 4,90 euro al mese; EVO 50 : minuti illimitati verso tutti, 1.000 SMS e 50 GB in 4G a 7,90 euro al mese;

: minuti illimitati verso tutti, 1.000 SMS e 50 GB in 4G a 7,90 euro al mese; EVO 180 : minuti illimitati verso tutti, 1.000 SMS e 180 GB in 4G a 9,90 euro al mese;

: minuti illimitati verso tutti, 1.000 SMS e 180 GB in 4G a 9,90 euro al mese; EVO 200: super promozione da non perdere che comprende minuti illimitati verso tutti, 1.000 SMS e 200 GB in 4G al prezzo folle di 7,90 euro al mese;

CoopVoce offre anche delle tariffe con solo Internet:

WEB 20 : con 20 GB in 4G a soli 5,90 euro al mese;

: con 20 GB in 4G a soli 5,90 euro al mese; TABLET E PC: offerta internet tablet e pc per impresa che comprende 10 GB in 4G a 10 euro al mese più IVA.

Concludiamo con delle offerte pensate per le imprese: