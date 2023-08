Il bollo auto è stato ufficialmente abolito per una determinata porzione di consumatori, più precisamente coloro che si ritrovano nelle perfette condizioni in seguito all’acquisto di un’auto elettrica, che avrebbe indubbiamente favorito il progresso tecnologico, come voluto direttamente dallo Stato Italiano.

Il riscaldamento globale, con tutto ciò che ne consegue dalle continue emissioni di gas serra, sta facendo sempre più danni nel mondo, tanto da portare gli Stati, giustamente, a prendere seri provvedimenti per limitare la CO2 che continuamente andiamo ad immettere nell’atmosfera. Tra le soluzioni pensate troviamo sicuramente una forte spinta verso il mondo dell’elettrico, in primis con incentivi studiati per favorire l’acquisto, ma anche con una forte riduzione delle tasse da versare.

Tutti i nuovi codici sconto Amazon sono gratis solo sul nostro canale Telegram ufficiale, ecco qui le offerte in esclusiva assoluta.

Bollo auto abolito ufficialmente, ecco per quali utenti è gratis

Da qui nasce la cosiddetta abolizione del bollo auto, infatti gli utenti si ritrovano a poter godere della totale esenzione della tassa, semplicemente andando ad acquistare un’auto completamente elettrica, o anche un altro mezzo di trasporto ma sempre con la stessa motorizzazione.

Le differenze sulla durata dell’esenzione variano in relazione alla regione di appartenenza, tirando rapidamente le somme possiamo comunque dire che parliamo di un minimo di 3 anni, fino ad un massimo di 5 anni dall’acquisto del mezzo, con l’eccezione di Lombardia e Piemonte, dove appunto l’esenzione è totale per tutta la durata della vita dello stesso (salvo rivendita anticipata ad altri utenti, in questo caso non conta più).