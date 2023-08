Una delle tasse più discusse di sempre, appunto il bollo auto, è diventato completamente gratis per una fortunata porzione di consumatori, la quale si ritrova ad avere la possibilità di godere della totale esenzione dal pagamento dell’annosa tassa. Per quale motivo? scopriamolo assieme.

La prima cosa da sapere riguarda la base e la storia del bollo auto, si tratta di una tassa che venne introdotta negli anni ’50, in seguito al boom delle vetture in Italia, per finanziare lo sviluppo della rete stradale, così da migliorare il trasporto sul territorio. Negli anni ha subito varie modifiche, sino ad arrivare al significato di oggi: il prezzo varia in relazione alla potenza del mezzo, ed allo stesso tempo è una tassa da versare direttamente alla Regione.

Collegatevi il prima possibile al nostro canale Telegram ufficiale, così potrete avere le offerte Amazon ed i nostri codici sconto gratis.

Bollo auto, diventa GRATIS da oggi per questi utenti

Essendo un gettito fiscale molto importante, è insensato pensare che lo Stato se ne possa privare facilmente, per questo motivo non si può credere alle voci che parlano della totale abolizione, per il semplice fatto che altrimenti lo Stato dovrebbe prendere il denaro da un’altra parte (e con altre tasse per giunta). L’unico modo per indirizzare la popolazione consiste proprio nel ridurre il gettito da versare, per questo motivo la strada da intraprendere per avere l’esenzione dal bollo auto è quella di acquistare un’auto elettrica: è prevista un’esenzione che vada da 3 a 5 anni, ma si estende all’infinito solamente in Piemonte e Lombardia.