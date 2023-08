Sei alla ricerca di un lavoro da remoto? Turing dal 2021 è diventata una delle società più innovative del mercato che sfrutta l’IA per abbinare i talenti ai giusti progetti.

La vera differenza rispetto a ciò che avviene adesso è che se vediamo la concorrenza, quindi società come Accenture hanno ancora un centro di reclutamento dove tutto avviene in manuale. Turing ha deciso di rivoluzionare questo aspetto lasciando fare tutto il lavoro all’intelligenza artificiale.

“Crediamo che la trasformazione dell’IA sia la nuova trasformazione digitale. Ogni prodotto è AI. Ogni ruolo viene trasformato dall’IA. Alla Turing, abbiamo avviato la società perché le tradizionali società di servizi tecnologici semplicemente non erano costruite per questo.” ha dichiarato Jonathan Siddharth, fondatore e CEO di Turing.

Ma come funziona realmente questa nuova tecnologia?

Secondo quanto dichiarato dalla società, il sistema di reclutamento e smistamento dei talenti all’interno dei team sono elaborati dall’intelligenza artificiale che identifica, valuta e coordina i talenti corrispondenti.

Nello stesso momento, è stato creando anche il sistema Turing GPT (una sorta di ChatGPT ma specifico per ciò che deve fare la società). Questo vantaggio ha concesso loro di accelerare lo sviluppo, che è comunque stato seguito nel tempo da un team di ingegneri.

Secondo il CEO di Turing: “il software è stato sviluppato parallelamente con il nostro team di esperti dell’IA che aiutano le aziende nel loro percorso di trasformazione“.

Ma non sono stati gli unici a beneficiare di questo automatismo: attualmente società come Disney, Johnson e Johnson e Rivian fanno la stessa cosa, ma in ambiti diversi.