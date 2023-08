Rabona Mobile è un operatore virtuale piuttosto recente, che ha fatto il suo debutto nel mercato delle telecomunicazioni italiane a partire dal 17 Aprile 2019.

L’operatore, non gode di apparecchiature proprie ed è per questo che deve la sua linea alla Vodafone, uno dei più importanti operatori telefonici del momento.

Rabona ha dimostrato, sin da subito, delle ottimi promozioni, come la possibilità di navigare su internet ad una velocità di 2G e 4G, oltre alla grande velocità di 60 mbps in download e 30 mbps in upload.

Tuttavia, sono ben cinque mesi che l’operatore telefonico ha subito una vera e propria battuta d’arresto. Infatti, a partire dal mese di Marzo 2023, i clienti di Rabona hanno dovuto affrontare, di volta in volta, numerosi disservizi. Fino a quando l’utilizzo delle schede sim del gestore è diventato praticamente inutile ed impossibile.

I disservizi di Rabona Mobile, una situazione ancora irrisolta

Ma vediamo in dettaglio come l’ aumento dei disservizi da parte di Rabona Mobile sia avvenuto in maniera graduale.

Dal 15 Marzo 2023 , gli utenti non potevano più inviare sms;

, gli utenti non potevano più inviare sms; Dal 12 Aprile 2023, non è stato più possibile navigare su internet con la propria connessione dati;

non è stato più possibile navigare su internet con la propria connessione dati; Dal 7 Giugno 2023, non si potevano più effettuare nemmeno le chiamate.

Tutto ciò, come stato confermato successivamente dalla stessa azienda, è stato dipeso da un’ irregolarità contrattuale tra Rabona e la Vodafone, e cui, quest’ultima, ha risposto con il distacco completo della rete offerta. Tuttavia, dopo mesi di silenzio, Rabona ha deciso di passare al contrattacco, denunciando l’accaduto a tribunale di Milano.

Ad oggi però, sembra proprio che la situazione non sia cambiata poi molto. Infatti, i clienti di Rabona possono ancora solamente ricevere chiamate ed sms.

Ma quanto riguarda la connessione a Internet e la possibilità di telefonare o inviare messaggi, tali funzioni risultano ancora bloccate.

Tuttavia , ciò che sconvolge maggiormente, è che ad eccezione delle comunicazioni iniziali, sul sito ufficiale dell’ operatore non è presente più alcun avviso.

Al contrario, sono ancora presenti le promo relative ai servizio offerti, anche se naturalmente alcuna scheda SIM di Rabona risulta essere stata più venduta.