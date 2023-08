Nel nostro Paese, Postepay ha un grande successo. Ma perchè? I motivi sono tanti. È da considerare in primis la convenienza, impareggiabile per coloro che vogliono risparmiare. C’è poi la semplicità: richiedere una nuova carta e gestirla è straordinariamente intuitivo e facile, anche per coloro che non sono proprio esperti di tecnologia.

Come detto, i costi sono quelli che fanno davvero la differenza: le spese per sostenere una Postepay sono molto esigue. Esiste un altro aspetto da non sottovalutare. Negli anni, Poste Italiane ha quadruplicato i suoi servizi offerti attraverso la Postepay e soprattutto ha dato ai clienti la possibilità di scegliere la carta più adatta a loro in base ai costi e alle funzionalità.

Le PostePay Standard

La Postepay Standard è quella più comune sul nostro mercato. Perché sceglierla? Questa carta prevede l’annullamento dei costi annuali di gestione e offre la possibilità di prelevare denaro presso gli sportelli Atm Postamat e bancari. Con Essa so possono effettuare acquisti sia online che nei negozi fisici non solo in Italia, ma anche all’estero!

La spesa per la sua attivazione è di 10 euro, che diventano 5 nel caso della Postepay Junior, una tantum. In caso di rinnovo, il pin non muta, ma cambia solo la carta.

L’ Evolution

Nel caso in cui si scelga la Postepay Evolution, si deve pagare un canone di 12 euro all’anno. Si tratta di una carta, però molto diversa da quella Standard. Oltre ai classici servizi, offre ai suoi proprietari anche un Iban, come qualsiasi conto corrente.

Sulla carta possono essere quindi accreditati gli stipendi o le pensioni, richiedere la possibilità domiciliare delle bollette e, in ultimo, si può inviare o ricevere denaro tramite bonifico. Questa è una carta più moderna e simile a quelle “classiche” fornite solitamente dalle banche, infatti è fornita anche di un sistema contactless per i pagamenti.

L’Evolution Business

Come la versione base della Evolution, la Business offre la medesima possibilità di ricevere pagamenti tramite bonifico grazie alla presenza dell’Iban. Anche questa carta consente di effettuare acquisti sia in Italia che all’estero, online e offline, tramite il circuito Mastercard. È attivabile in pochissimi minuti in qualsiasi ufficio postale ed è molto facile da gestire.

Perché è diversa dalla Evolution base? Uno dei punti fondamentali è plafond di 200.000 euro. Questo significa che si rivela utile per determinate categorie: piccole società o anche lavoratori autonomi con partita Iva.

Il costo annuo in questo caso sale a 60 euro, (30 euro solo il primo anno) con spese di emissione di 10 euro.

La Postepay Connect

La Postepay Connect è la carta più recente del gruppo e anche la più innovativa. Essa prevede infatti l’integrazione tra la Postepay Evolution e la SIM di PosteMobile.

Questo permette l’accesso a differenti funzioni:

Trasferimento gratuito dei GB da una SIM Connect a un’altra;

Passaggio denaro tra due carte Postepay;

I costi qui sono un tantino più complicati. La Postepay Connect può essere scelta con una durata di 12, 6 o 1 mese, con un prezzo fino a 70 euro.

Qualunque sia la vostra scelta, i modi in cui la Postepay viene ricaricata sono sempre gli stessi:

Tramite ufficio postale, recandosi presso un Atm;

Andando sul sito web ufficiale di Poste Italiane;

Usando l’app Postepay;

Con una ricarica automatica settimanale, quindicinale o mensile a seconda della propria scelta.

Ora avete tutte le info utili, vi basta solo scegliere la migliore secondo le vostre priorità e attivare la vostra carta.