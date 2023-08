Sono numerosi gli italiani che in questa stagione estiva, in Italia o anche all’estero, scelgono la Postepay come principale strumento di pagamento della loro vita vacanziera. La carta di credito ricaricabile rappresenta un’alleata fondamentale tanto per effettuare le spese nei diversi punti vendita sul territorio quanto per effettuare acquisti online.

Postepay, ora disponibile anche una versione a costo zero

In estate, inoltre, gli utenti che hanno decido di affidarsi a Postepay hanno a loro disposizione anche una nuova versione della carta, una versione che è completamente digitale, ma che è soprattutto completamente a costo zero. La Postepay Digital è stata studiata nell’ottica di Poste Italiane come una vera evoluzione della carta tradizionale. La versione Digital è infatti completamente dematerializzata grazie alla piena compatibilità della tessera con i Wallet di casa Apple e di casa Android.

Gli utenti che scelgono la Postepay Digital potranno effettuare le classiche operazioni consentite con la carta tradizionale: acquisti online o sul territorio, ricezione di ricariche dai punti vendita ufficiali o anche ricezione dei cosiddetti pagamenti P2P. Per attivare questa carta è necessario rivolgersi presso un ufficio postale sul territorio nazionale.

La versione digitale della Postepay non contempla invece un codice IBAN, il quale continuerà ad essere esclusiva della carta Evolution, con un costo mensile sempre pari a 1,25 euro ogni trenta giorni.

Sempre nel novero delle carte ricaricabili di Poste Italiane è necessario menzionare anche la tessera tradizionale, che contempla un costo di attivazione una tantum pari a 10 euro, senza alcuna spesa per il canone mensile.