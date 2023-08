Xiaomi è stata a lungo l’azienda di riferimento per chi cerca prodotti dal buon rapporto qualità/prezzo, in particolare quando si parla dei prodotti a marchio Redmi.

Oggi vogliamo parlarvi delle Redmi Buds 4 Pro, degli auricolari perfetti per tutti gli utenti che sono alla ricerca di un prodotto di questo tipo che costi meno di 100 euro. Inoltre sono pure in offerta su Amazon.

Xiaomi Redmi Buds 4 Pro in offerta su Amazon

La confezione di vendita include la dotazione standard: un cavetto USB/USB-C per la ricarica, due coppie di gommini aggiuntivi (taglie S ed L) e un manuale di istruzioni. Il case si infila comodamente in ogni tasca e non avrete problemi a portarle sempre con voi. Inoltre sono anche resistenti a polvere e liquidi, con certificazione IP54.

All’interno delle cuffiette troviamo un doppio driver dinamico, con un altoparlante da 10 mm dedicato a frequenze basse e medie e uno da 6 mm ottimizzato per gli alti. Per questi auricolari, Xiaomi scommette abbastanza sulla qualità sonora, come testimonia anche il supporto al codec Bluetooth ad alta risoluzione LDAC.

Queste cuffiette riescono a raggiungere le aspettative di ogni utente e hanno una particolare precisione per i bassi, che sono rotondi, decisi e gradevoli. Vi ricordo che è comunque possibile modificare leggermente il profilo sonoro dall’applicazione Xiaomi Earbuds disponibile per tutti i dispositivi Android. Potete acquistarle su Amazon, direttamente a questo link, al prezzo di soli 59.96 euro invece di 99.99 euro.