La friggitrice ad aria è un accessorio per cucinare che negli ultimi anni ha ottenuto un clamoroso successo. Permette di cucinare qualsiasi tipo di pietanza in modo salutare, senza olio ed avere un risultato come se fosse fritta!

La piattaforma Amazon sta proponendo una friggitrice ad aria di marca Xiaomi ad un prezzo incredibile. Scopriamo insieme tutti i dettagli sul prodotto.

Xiaomi Mi Smart Air Fryer in offertona su Amazon

Grazie a questo prodotto potete godervi un delizioso cibo a basso contenuto di grassi. La circolazione ad alta velocità della corrente di calore assicura che il cibo venga riscaldato in modo uniforme, creando uno strato esterno croccante e mantenendo morbido l’interno. Grazie a questa friggitrice è possibile friggere, scongelare e far fermentare qualsiasi tipo di prodotto.

La temperatura può essere regolata tra 40 ℃ e 200 ℃, con la configurazione della ventola a doppia velocità, la friggitrice ad aria può fare di più che friggere il cibo; può anche scongelare prodotti ed essiccare frutta. Il riscaldamento continuo più lungo in combinazione con una gamma temperata più ampia, offre più possibilità di cottura; prepara snack come frutta secca, carne secca e yogurt per tutta la famiglia.

La potenza di riscaldamento di 1500 W consente un rapido aumento della temperatura e una distribuzione più equilibrata del calore all’interno della friggitrice, accorciando i tempi di cottura, offrendo uno stile di vita più veloce, più sano e più conveniente. Attualmente è proposta sulla piattaforma a soli 81.99 euro invece di 119.99 euro. Seguite questo link per approfittare dell’offerta!.