Kena Mobile, l'operatore si rialza e lancia delle fantastiche promo estive

Kena Mobile, noto operatore di telefonia mobile, ha lanciato alcune delle migliori offerte di agosto 2023, offrendo soluzioni convenienti per diverse esigenze. Una delle offerte più allettanti include minuti illimitati e 130 GB in 4G a soli 6,99 € al mese, con il primo mese offerto gratuitamente. Se hai bisogno di più dati, puoi optare per l’offerta da 230 GB in 4G a 9,99 € al mese. Inoltre, per chi sottoscrive entro agosto, c’è un bonus di 200 GB da utilizzare entro 60 giorni.

Kena Mobile: approfittatene ora prima che sia troppo tardi!

Kena Mobile si distingue per le sue tariffe trasparenti, senza costi nascosti. Ad agosto, passare a Kena è particolarmente vantaggioso grazie a due promozioni in corso. Se acquisti un’offerta entro il 31 agosto 2023, riceverai 200 GB aggiuntivi da utilizzare entro 60 giorni. Inoltre, attivando il servizio di ricarica automatica entro il 20 settembre 2023, otterrai 50 GB in più ogni mese a partire dal primo rinnovo.

Per chi proviene da Iliad o da alcuni operatori virtuali selezionati, Kena offre tariffe speciali. Ad esempio, la “Kena 6,99 130GB STAR Promo Plus” offre minuti illimitati, 200 SMS e 130 GB in 4G a 6,99 € al mese, con il primo mese gratuito. Altre offerte simili sono disponibili a 7,99 € e 9,99 € al mese, con diverse quantità di dati.

Kena Mobile non si limita a offrire solo tariffe per la telefonia. C’è anche una promozione “solo dati”, ideale per chi ha bisogno di una connessione dati senza chiamate o SMS. La “Kena Dati Promo” offre 300 GB in 4G a 11,99 € al mese, con un bonus di 200 GB per 60 giorni e 50 GB in più ogni mese con l’autoricarica. L’operatore ha anche integrato il servizio VoLTE, che consente chiamate ad alta definizione mentre si naviga su Internet. E se superi il tuo limite di dati o SMS, il Piano Base Kena si attiva automaticamente, con tariffe standard per chiamate, SMS e navigazione.

Gestire le tue offerte Kena è semplice grazie all’app Kena, disponibile per iOS e Android. Dall’app, puoi controllare il tuo credito, i consumi, effettuare ricariche e molto altro. Se hai bisogno di assistenza, il Servizio Clienti è disponibile al numero 181, gratuito sia da rete fissa che da mobile Kena.