Kena Mobile contro Vodafone, offerta da 130GB con un super servizio

Questo è il momento esatto per scegliere una nuova offerta, ancor di più se la decisione penderà dal lato di Kena Mobile.

Il famoso gestore virtuale infatti consente di avere per soli 6,99 € al mese per sempre un’offerta con 130 giga in 4G, minuti senza limiti e 200 messaggi. In più il primo mese sarà gratuito e non ci sarà alcun costo di attivazione.

Kena Mobille ha anche dei regali: ecco cosa offre in aggiunta ai suoi utenti

Il meglio che Kena Mobile propone non corrisponde però solo ai contenuti delle sue offerte, bensì anche alle promo che le riguardano.

Sul sito ufficiale del gestore c’è tutto descritto nel migliore dei modi, con le svariate opzioni che si possono accettare per avere qualcosa in più. C’è infatti un periodo promozionale che durerà fino al 30 agosto per tutti i già clienti di Kena. Si tratta di una grande occasione, visto che tutti gli utenti compresi potranno beneficiare di 200 giga per ben 60 giorni al prezzo di 1,99 €. Si avranno dunque due mesi di tempo per terminare questo quantitativo utile per la connessione ad Internet. Se non si riuscirà ad esaurire, il resto dei giga residui andrà perso.

L’altra promozione disponibile per gli utenti che invece scelgono Kena Mobile, consente di avere dei giga in più fissi sulla propria offerta. Basta solo sottoscrivere il servizio di ricarica automatica: questa scelta consentirà di ottenere ogni mese 50 giga in più in regalo.

Si tratta di tutte opportunità che ovviamente non sono obbligatorie, ma che possono concedere quei vantaggi in più che da sempre contraddistinguono questo gestore virtuale.