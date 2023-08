I servizi di streaming video sono davvero tantissimi, al giorno d’oggi è possibile scegliere tra Sky, Disney+, Netflix o Amazon Prime Video, solamente citando i più importanti, generando non poca confusione nell’utente finale, che si ritrova a tutti gli effetti con un gran quantitativo di contenuti, senza però riuscire a capire quale sia il più adatto alle proprie esigenze. Cerchiamo quindi di fare chiarezza e capire quali siano le migliori serie TV per ogni servizio.

Ultimamente su Sky si può trovare praticamente di tutto, in voga sono particolarmente le serie legate al Chicago Universe, quindi i vari Chicago Fire, PD e Med, ma il capostipite del settore per l’azienda di Murdoch, resta chiaramente ed indiscutibilmente, Games of Thrones, o tradotto in italiano, il Trono di Spade.

Tante serie TV vi aspettano su Sky, Disney+ e Netflix, ecco le migliori

Il titolo di migliore serie da guardare su Netflix è molto conteso, ultimamente in tanti consiglierebbero Breaking Bad, ma come dimenticarsi di Narcos o di Stranger Things? avete a conti fatti l’imbarazzo della scelta, per questo motivo abbiamo deciso di darvi tre idee differenti, poi potrete fare ciò che meglio credete.

Parlare di Disney+ è più complesso, infatti spopolano tutte le serie legate al MCU, di conseguenza sono le più richieste e maggiormente consigliate. Per il resto, dovreste fare un pensierino a Abbott Elementary, serie che ha vinto 3 Emmy l’ultimo anno, quindi assolutamente degna di nota.