Il volantino attivato da Euronics rappresenta una delle migliori realtà del territorio nazionale, proprio perché convince tutti con un risparmio che supera di gran lunga le aspettative, anche se in alcune occasioni potrebbe essere limitato a specifiche aree.

La prima cosa da sapere è proprio questa, il volantino potrebbe non essere attivo ovunque in Italia, bensì solamente presso specifici soci con punti vendita limitati a regioni determinate, per questo motivo dovete sempre controllare attentamente la disponibilità della campagna, prima di valutare effettivamente l’acquisto.

Euronics, questi sono gli sconti attivi nel periodo

Euronics sorprende ancora i consumatori con il lancio dell’ottimo volantino, che punta a fornire uno sconto del 50% sul prezzo del meno caro, un meccanismo che affonda le radici nel passato, più precisamente nel mondo di casa Trony, ma che allo stesso tempo porta con sé un vincolo importante da rispettare: l’utente dovrà aggiungere almeno un prodotto che sia un grande/piccolo elettrodomestico o anche un televisore, con valore superiore ai 399 euro.

Nel momento in cui verrà rispettato tale requisito, la strada appare libera da ogni dubbio, infatti sarà possibile poi godere di uno sconto del 50% sul valore del meno caro della coppia, con riduzione immediata ed istantanea, applicate direttamente in cassa, ciò sta a significare che non verrà corrisposto nessun rimborso o buono sconto postumo. Il volantino Euronics lo trovate direttamente nelle pagine che abbiamo elencato nell’articolo, con tutti i dettagli del caso.