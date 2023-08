Durante il 2022 si è assistito a una lenta ripresa del Bitcoin e di altre criptovalute, mentre si è verificato un grave scandalo finanziario che ha coinvolto aziende come Coinbase, Binance e altri. Con il settore delle criptovalute sulla via della ripresa, PayPal ha annunciato il suo Stablecoin: Paypal USD o PYUSD.

In quanto essere uno stablecoin, il token PayPal dovrebbe essere al sicuro dalle principali fluttuazioni del mercato delle criptovalute, rendendolo un asset generalmente più sicuro del Bitcoin o della società.

Il Team ha assicurato che il suo token è “completamente sostenuto da depositi in Dollari”. Inoltre, ha dichiarato che questa valuta può essere comprata e venduta sul sito web di PayPal in qualsiasi istante a 1,00 Dollaro. Detto in modo semplice: PayPal si affida sul fatto che PYUSD o aumenterà di prezzo nei prossimi giorni o rimarrà stabile.

Come funzionerà PayPal USD

Se si dovesse scegliere di usare PayPal USD, si potranno effettuare diverse operazioni. Sarà infatti possibile effettuare pagamenti da persona a persona, comprare prodotti online e trasferire denaro tra account diversi. Praticamente, è stata concepita per essere uguale agli euro, ai dollari e a qualsiasi altra valuta. Tutte le valute riceveranno anche il supporto per il cambiamento in PYUSD. Ad esse sarà applicato lo stesso tasso di conversione in Dollari.

Lo stablecoin è attualmente già usufruibile e potrà anche essere usato sull’app per micro-pagamenti Venmo. Non si sa tuttavia quando e se il token verrà sarà disponibile per tutti gli utenti del servizio a livello globale.