Le criptovalute sono una forma di moneta virtuale create con lo scopo di tutelare i pagamenti. In che modo? Grazie all’uso della crittografia, un metodo per trasformare le informazioni dall’originale testo in chiaro a un testo criptato ovvero cifrato.

La prima criptovaluta è stata creata da Satoshi Nakamoto, uno pseudonimo dell’inventore del Bitcoin.

Il Bitcoin, nato nel 2009 è la prima moneta virtuale presentata sul mercato e il suo registro di condivisione è il blockchain. Al giorno d’oggi sono presenti invece circa 24.000 criptovalute!

PayPal presenta la sua nuova criptovaluta

PayPal è uno dei metodi elettronici di pagamento maggiormente utilizzato tra gli utenti che presenta una sicurezza estremamente considerevole.

Nato come un sistema di trasferimento di denaro tra amici ha lentamente conquistato la fiducia di molti utenti che lo utilizzano per i pagamenti online.

Ma cosa c’entrano le criptovalute, monete virtuali e PayPal, sistema di pagamento online? Semplice, PayPal il 7 agosto del 2023 è entrano nel mercato delle cripto lanciando PYUSD, una stablecoin.

La stablecoin è appunta una moneta virtuale che però a differenza delle altre è legata a un asset stabile come può essere il denaro o delle materie prime.

La stablecoin è decisamente più stabile della semplice criptovaluta perché non sono influenzate dalla fluttuazione dei mercati che possono colpire le monete virtuali (che proprio adesso vivono una lenta ripresa successiva a un momento di crisi).

Grazie a PYUSD sarà possibile trasferire denaro e fare acquisti online e la moneta sarà disponibile a partire dalle prossime settimane per tutti gli abitanti degli Stati Uniti che possiedono già un account PayPal Balance.