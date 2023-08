Netflix, 5 serie tv che vale la pena guardare in questi giorni

Netflix, la piattaforma di streaming più popolare al mondo, è sempre pronta a offrire nuovi contenuti affascinanti ai suoi abbonati. Per la settimana dal 7 al 13 agosto 2023 (ed oltre), ci sono alcune uscite che meritano particolare attenzione.

Netflix: l’elenco delle serie tv di agosto

Zombiverso (8 agosto 2023): Questo reality sudcoreano promette di offrire un mix unico di intrattenimento e tensione. Ambientato a Seul, che si trasforma in un universo infestato da zombie, i partecipanti devono completare missioni pericolose per sopravvivere. Il concetto combina elementi di famosi drama sugli zombie, come “The Walking Dead” e “Kingdom”, con la realtà di un gioco di sopravvivenza. I concorrenti devono evitare di essere morsi dagli zombie, altrimenti saranno eliminati dal gioco.

Painkiller (10 agosto 2023): la miniserie, creata dagli stessi produttori di “Narcos”, affronta la crisi degli oppioidi in America. La storia esplora le origini e le conseguenze di questa epidemia, mettendo in luce le vite delle vittime, dei responsabili e di coloro che cercano la verità. La serie è basata sul libro “Pain Killer: L’impero dell’inganno e la grande epidemia americana di oppiacei” di Barry Meier e sull’articolo del New Yorker “The Family That Built an Empire of Pain” di Patrick Radden Keefe. La miniserie promette di offrire una profonda analisi del crimine, delle responsabilità e dei fallimenti sistematici che hanno portato a questa crisi.

Heart of Stone (11 agosto 2023): spy thriller. Il protagonista è Gal Gadot nei panni di Rachel Stone, un’agente dei servizi segreti, nonché unica barriera tra la sua potente organizzazione, conosciuta a livello mondiale per il mantenimento della pace, e la perdita della sua risorsa più preziosa. Il film promette azione, suspense e una performance stellare di Gadot.

Arcane, la serie animata di Netflix basata sull’universo di “League of Legends”, ha riscosso un enorme successo con la sua prima stagione, attirando sia fan del gioco che nuovi spettatori. Nonostante l’entusiasmo del pubblico, la piattaforma di streaming non ha ancora annunciato una data precisa per il rilascio della seconda stagione. Riot Games, la società dietro “League of Legends”, ha suggerito che la nuova stagione potrebbe non debuttare nel 2023. Pertanto, non è garantito che i nuovi episodi verranno rilasciati nel 2024. I fan sono impazienti di seguire le nuove avventure dei personaggi come Vi e Jinx.