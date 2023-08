Nonostante se ne senti parlare ormai poco, il produttore HTC continua a presentare nuovi dispositivi. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’azienda ha annunciato ufficialmente sul mercato il nuovo HTC Wildfire E Star. Si tratta di un device appartenente alla fascia entry-level del mercato e a bordo troviamo la versione del software Android 12 GO Edition.

HTC presenta ufficialmente il nuovo entry-level HTC Wildfire E Star

Il produttore HTC non è più quello di un tempo, ma continua comunque a produrre nuovi prodotti. Come già accennato, l’ultimo arrivato è un nuovo smartphone appartenente alla fascia entry-level del mercato. Si tratta del nuovo HTC Wildfire E Star e a bordo può contare sulla versione del software Android 12 GO Edition.

Con questa versione più snella del software di Google, lo smartphone sarà in grado di offrire delle performance più che accettabili nonostante le specifiche non proprio al top. Come processore, ad esempio, troviamo il soc Unisoc SC9832E. Come tagli di memoria, sono invece presenti solo 2 GB di RAM e 16 GB di storage interno.

Dal punto di vista estetico, sul fronte è presente un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.5 pollici e con un notch a goccia centrale. Sul retro troviamo poi un modulo fotografico un po’ inusuale, con un sensore principale da 8 MP più un ulteriore sensore di supporto. L’autonomia è poi affidata ad una batteria da 3000 mah di capienza.

Per il momento l’azienda ha annunciato questo smartphone per il mercato africano. Non sono ancora emerse informazioni riguardanti la disponibilità ed il prezzo di vendita ufficiale.