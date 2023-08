Agosto è senza ombra di dubbio il mese del relax per molti. Infatti, moltissime persone stanno incominciando ad andare in vacanza in qualche posto esotico buttandosi tutto l’anno alle spalle.

Tuttavia, alcune di queste hanno la necessità di non sprecare il proprio traffico dati. Dunque, sarà sicuramente utile per loro scaricare i video di Netflix direttamente su Android, in modo tale che non bisogna avere per forza di cose una connessione a internet per guardare i nostri film o serie preferite.

Questo è un metodo che potrebbe tornarvi particolarmente utile se state parecchie ore fuori casa e non disponete di un Wi-Fi libero dove appoggiarvi. In questo modo, potrete recuperare un film o una serie direttamente sul vostro smartphone o tablet.

Netflix su Android senza connessione internet, come fare

Sostanzialmente, ciò che consente Netflix di effettuare con la sua app ufficiale per mobile su Android (e su iOS) è quella di scaricare in anticipo tramite il Wi-Fi i contenuti quando si è in casa. In questo modo, sarà possibile usufruirne anche senza una connessione internet quando si è in viaggio o in altri contesti!

Mettere in pratica questa operazione è facilissimo, sarà necessario raggiungere la pagine della serie o del film che ci interessa e premere sul pulsante di download. Successivamente troveremo i contenuti in una sezione dell’app apposita, così da poterli guardare senza connessione internet.

Tutto è strettamente legato al vostro account, essendo che il piano Standard con pubblicità non può includere i download. In quel caso, quindi, non si potrà procedere con questo metodo. I piani disponibili sono sul sito ufficiale.