WindTRE è SUPER, la nuova offerta ha qualcosa che TIM non ha

Rubare utenti agli altri gestori è lo sport preferito dei provider in generale, indipendentemente dalla loro natura. A riuscirci ultimamente sono sicuramente i provider virtuali, che con le loro offerte sono riusciti a dare un’impronta al mercato della telefonia mobile proprio nell’ultimo periodo. Secondo quanto riportato, sarebbero sempre di più gli utenti in procinto di sottoscrivere una delle migliori offerte di questi particolari gestori, i quali sono ormai fondamentali. Non restano però a guardare le grandi aziende, quelle che hanno fatto la storia della telefonia in Italia, soprattutto sul lato mobile. WindTRE è una di queste e con le sue offerte può tranquillamente dire la sua anche ora.

WindTRE ha la soluzione in casa per il rientro dei vecchi clienti, ecco la GO 150 TOP+

Non serve presentare il gestore per far capire al pubblico quanto sia importante nel panorama della telefonia mobile italiana. WindTRE è uno dei principali operatori a lanciare offerte mobili, peraltro molto vantaggiose.

L’ultimo periodo si è dimostrato davvero difficile visto che contrastare i provider virtuali è risultato quasi impossibile. Ora però l’azienda avrebbe la soluzione giusta per far felici i suoi vecchi clienti, facendoli rientrare una volta per tutte. Si tratta della nuova promo che prende il nome di GO 150 TOP+, soluzione davvero straordinaria sia per il prezzo che per i contenuti.

Coloro che vogliono avere davvero tutto ogni mese, possono sottoscriverla per un prezzo che sembra quasi finito. Si tratta infatti di una somma di soli 5,99 € al mese.

All’interno dell’offerta ci sono poi minuti senza limiti verso qualsiasi provider italiano fisso e mobile, 200 messaggi verso tutti e 150 giga per navigare in 4G ogni mese.