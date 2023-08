In un’epoca in cui la tecnologia si rivela un compagno indispensabile in ogni circostanza, sia sotto l’ombrellone, durante una camminata montana o in una pausa rilassante nelle città deserte, OPPO, una delle aziende di punta nel mondo degli smart device, ha deciso di offrire ai consumatori delle promozioni speciali per l’intero mese di agosto.

Le “Promo Summer Days” di OPPO sono in pieno svolgimento e non mostrano segni di rallentamento. La serie Find X5, conosciuta per offrire un’esperienza premium grazie alle sue tecnologie all’avanguardia, è ora al centro di notevoli sconti. Il modello di punta, OPPO Find X5 Pro, è ora disponibile a soli 649,99€. Seguono l’OPPO Find X5, proposto a 549,99€, e l’OPPO Find X5 Lite, offerto a 299,99€.

Le promozioni di Oppo non vanno mai in vacanza

Per coloro che danno priorità alla fotografia e desiderano uno smartphone con un design unico, la serie Reno8 è la scelta giusta. Questa serie si distingue per la sua capacità di catturare momenti perfetti, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il modello Reno8 Pro è in vendita a 599,99€, seguito dal Reno8 a 399,99€ e dal Reno8 Lite a 279,99€. Inoltre, l’ultimo arrivato, l’OPPO Reno8 T, è disponibile a 289,99€.

Gli appassionati di musica non saranno delusi dalla gamma di auricolari di OPPO. Gli Enco Air2 Pro, noti per le loro prestazioni eccezionali e una durata della batteria impressionante, offrono fino a 7 ore di utilizzo continuo. Con la custodia di ricarica, questa durata si estende fino a 28 ore. Per un periodo limitato, questi auricolari sono in vendita a 54,99€. Gli OPPO Enco Buds2, con la loro straordinaria qualità sonora e una tecnologia avanzata di cancellazione del rumore, sono disponibili a soli 24,99€.

Per chi è sempre in movimento, OPPO ha anche pensato a dispositivi indossabili. L’OPPO Band 2, ideale per gli allenamenti estivi grazie al suo schermo luminoso, è in vendita a 54,99€. L’OPPO Watch Free, che combina l’eleganza distintiva di OPPO con funzionalità avanzate come OSleep per il monitoraggio del sonno, è disponibile a 64,99€.