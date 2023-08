E’ successo di nuovo in America: una donna di cui non faremo il nome per motivi di privacy, sembra essere appena uscita da un episodio di Black Mirror.

La sfortunata purtroppo è stata scambiata per un’altra persona, venendo quindi arrestata e prelevata dalla polizia ingiustamente. Il problema è che le accuse provengono da un software collegato alle telecamere che usa il riconoscimento facciale per incastrare persone che commettono crimini.

Questa volta però, sembra non aver funzionato bene, e per questo motivo la donna è stata collegata ad un crimine che l’ha portata inevitabilmente in prigione, senza possibilità di potersi difendere adeguatamente.

La donna è stata infatti arrestata senza possibilità di fare nulla davanti ai figli, accusata di furto d’auto e rapina. La cosa ancora più strana è che dal video incriminante si nota subito che si parla di una giovane donna in forma, mentre la persona arrestata era visibilmente incinta.

Una vita rovinata grazie alla tecnologia

Secondo i racconti e le interviste raccolte, la ragazza aveva ripetuto più volte di essere incinta e che non si era mai allontanata dalla sua casa a causa della sua condizione, ma non c’è stato verso. E’ stata interrogata per 11 ore e messa in una cella.

Ma non è finita: a causa di questo evento drammatico, e considerata la condizione in cui versava, h avuto una forte disidratazione che l’ha portata poi al collasso. Dopo la corsa in ospedale è stata rilasciata con una cauzione di 100.000 dollari (quindi dopo il danno, anche la beffa). E per finire in bellezza: dopo tutto questo, a causa del forte stress, le sono venute le contrazioni.

Ma per la Polizia è tutto ok, le accuse sono state ritirate a causa di prove insufficienti, e tutto è ritornato alla normalità.