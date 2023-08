Al giorno d’oggi sarebbe opportuno montare sulla propria auto una Dash Cam apposita, chiamata anche semplicemente telecamera per auto.

Questa registra tutte le nostre percorrenze e fai in modo, in caso di incidente, di avere una visione chiara sul colpevole. Attualmente ne propone una Amazon a poco più di 20 euro.

Amazon: Dash Cam telecamera per auto in offerta

Questa Dash Cam per auto riprende automaticamente con risoluzione di 1080 pixel. La dashcam auto riprende chiaramente anche le targhe dei veicoli, garantisce immagini di qualitá, registra digitalmente, in formato standard, la scheda micro SD con il massimo dei dettagli. La scheda micro SD non é compresa, vi suggeriamo l’acquisto di un prodotto classe 10 con massimo 32 GB. Formattate la micro SD prima dell’utilizzo con l’apposita procedura del menù della Dash cam.

Inoltre è dotata di un grandangolo di 170°, la telecamera per auto monitora tutte le direzioni senza zona cieca visiva in una definizione super chiara, offrendoti le riprese video complete più ovvie e la migliore esperienza visiva. Quando l’auto é parcheggiata, la Dash cam si attiva automaticamente e inizia a registrare nel momento in cui avverte manomissioni o urti, facendoti ottenere prove video nel caso qualcuno rigasse la tua macchina parcheggiandoci a fianco.

Monitorizza quindi la tua auto 24 ore al giorno per 7 giorni, assicurandoti la massima tranquillità. L’effetto dell’immagine della fotocamera dipende dall’apertura dell’obiettivo. L’apertura più ampia è più favorevole alle riprese notturne. Il tutto, come anticipato precedentemente, a soli 21.99 euro. Seguite questo link per maggiori dettagli a riguardo.