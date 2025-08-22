AutomobiliMotoriNews

Viaggi in auto e tecnologia: i migliori accessori per spostarsi in estate senza stress

Ci sono alcune soluzioni smart per affrontare lunghe tratte e vacanze on the road che non potete sottovalutare.

scritto da Felice Galluccio
L’estate è il momento ideale per mettersi in viaggio, che sia per una vacanza al mare, in montagna o per esplorare nuove città. Chi sceglie l’automobile come mezzo principale deve però fare i conti con traffico, caldo e spostamenti prolungati. Fortunatamente, esistono accessori tecnologici pensati proprio per migliorare il comfort, l’organizzazione e la sicurezza durante la guida. Seguendo questi consigli vi troverete certamente meglio grazie alla tecnologia.

Supporti magnetici e ricarica wireless

Il primo dispositivo da considerare è un supporto per smartphone stabile e sicuro, magari dotato di ricarica wireless integrata. I modelli magnetici o con aggancio alle bocchette dell’aria permettono di mantenere il telefono sempre a vista, utile per la navigazione GPS o per rispondere alle chiamate in vivavoce tramite Android Auto o Apple CarPlay. Ormai è davvero fondamentale avere accessori del genere.

Dash cam per viaggi documentati

Le dash cam sono sempre più diffuse anche in Europa. Oltre a offrire una registrazione costante del tragitto, risultano utili in caso di incidenti o contestazioni. Alcuni modelli includono sensori di movimento, visione notturna e connessione con app dedicate per salvare automaticamente i video più rilevanti.

Ventilatori USB e rinfrescatori d’abitacolo

Per migliorare la qualità dell’aria all’interno dell’auto, soprattutto durante le soste sotto il sole, si possono usare ventilatori portatili alimentati via USB o mini condizionatori da auto. Alcuni funzionano con acqua o ghiaccio e si collegano direttamente alla presa accendisigari.

Tracker per bagagli e oggetti importanti

Durante le soste o nei lunghi tragitti, può essere utile tenere traccia degli oggetti più preziosi. I tag Bluetooth o i tracker GPS possono essere nascosti nei bagagli, negli zaini o persino negli animali domestici, se viaggiano in auto. In caso di smarrimento, la localizzazione avviene in pochi secondi.

Un viaggio in auto ben organizzato può trasformarsi in un’esperienza piacevole e senza imprevisti. Basta qualche accessorio intelligente per fare la differenza.

