Very Mobile, nessuno ha mai proposto 440 GB a soli 10 euro

Se stai cercando un’offerta di telefonia mobile che ti offra una grande quantità di dati a un prezzo conveniente, Very Mobile potrebbe avere la soluzione che fa per te. Con una promozione speciale, l’operatore offre ben 440 GB al mese a partire da soli 9,99€. Ecco i dettagli di questa offerta straordinaria.

Very Mobile: le varie opzioni a seconda dell’operatore di provenienza

Very Mobile ha lanciato tre diverse opzioni per soddisfare le esigenze di diversi clienti. La prima opzione, riservata ai clienti Iliad, CoopVoce e Fastweb, offre i 440 GB promessi al prezzo di soli 9,99€ al mese. La seconda opzione, al medesimo prezzo, è destinata a chi desidera attivare un nuovo numero. L’ultima opzione è dedicata ai clienti TIM, Vodafone e Kena, con un costo di soli 13,99€ al mese.

Oltre alla grande quantità di dati, l’offerta include anche la SIM, l’attivazione e la spedizione, senza costi aggiuntivi. Inoltre, il prezzo sarà bloccato per ben 6 mesi dal momento dell’attivazione, garantendo una certa stabilità nel costo. Questa promozione è disponibile solo fino al 21 agosto, quindi chi è interessato dovrebbe agire rapidamente. Very Mobile ha anche una pagina dedicata alla promozione, dove è possibile trovare ulteriori dettagli e completare l’acquisto.

L’offerta in questione rappresenta una delle opzioni più competitive sul mercato per chi ha bisogno di una grande quantità di dati. In un’epoca in cui la connettività è fondamentale, una promo come questa può fare la differenza. Very Mobile sembra aver colto le esigenze, offrendo una soluzione che combina convenienza e generosità in termini di dati. La varietà delle opzioni disponibili, inoltre, significa che c’è qualcosa per quasi tutti, a seconda del tuo operatore attuale o delle tue preferenze. La disponibilità limitata dell’offerta, tuttavia, significa che chi è interessato dovrebbe agire rapidamente per approfittare di questa opportunità.