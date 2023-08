Iliad, offerte da 100 e 150GB con un servizio GRATIS che batte TIM

Ricordate l’anno in cui è arrivato Iliad in Italia tra i tanti gestori di telefonia mobile? Probabilmente la data non è attualmente tra i vostri ricordi, ma di certo riuscite a riportare alla mente qual era l’offerta con cui il provider fece il suo esordio ufficiale.

Dopo aver lanciato una prima soluzione da 50 giga infatti Iliad scelse di andare subito avanti proponendo una nuova soluzione che costasse un po’ in più ma che offrisse il meglio. Oggi poi la nuova offerta ha un nome e si chiama Giga 100. Qualcuno dice di non averla vista sul sito ufficiale e crede che non sia più disponibile per la sottoscrizione, ma si sbaglia di grosso.

Iliad ha ancora disponibile l’offerta da cui è cominciato tutto, ci sono al suo interno 100 giga per 7,99 € al mese per sempre

L’offerta in questione è ancora disponibile sul portale di Iliad, nella sezione dedicata alle offerte mobili. Oltre alla promo da 150 giga con il 5G incluso, c’è anche questa soluzione che include qualche giga in meno ma con gli stessi minuti e messaggi.

La Giga 100 è infatti disponibile ogni mese con minuti ed SMS senza limiti verso qualsiasi provider italiano ed europeo. Allo stesso tempo non manca la connessione ad Internet, siccome l’offerta provvede a equipaggiare gli utenti al meglio. Ecco ben 100 giga in rete 4G per la navigazione. A stimolare sempre di più la voglia degli utenti ci pensa il prezzo mensile: l’offerta costa infatti 7,99 € al mese. Il costo non verrà mai modificato visto che Iliad non è soggetto a rimodulazioni.