Samsung Galaxy Watch 4 è uno wearable con sistema operativo Android che potremmo definire di fascia media. Scopriamo insieme il prezzo a cui è proposto.

Samsung Galaxy Watch 4 in offerta su Amazon

Lo schermo da 1,2 pollici di questo wearable è di tipo SuperAMOLED ed ha una risoluzione di 396 x 396 pixel. La CPU è un Exynos W920 dual a 64 bit da 1.2 GHz e GPU Mali-G68, il tutto supportato da 1.5 GB di RAM e 16 GB di memoria non espandibile. La batteria presente all’interno di questo dispositivo è da 247 mAh ma non è removibile.

Lo smartwatch è costruito con cassa in alluminio e può contare su un design moderno e minimale, con cornici sottili. Come anticipato, viene proposto in due versioni: una da 40 e una da 44 millimetri, con due differenti diagonali del display. La cassa è più sottile delle precedenti generazioni, e Samsung mette a disposizione un’ampia varietà di cinturini intercambiabili e di quadranti personalizzati, in modo da rendere unico ciascuno smartwatch.

Per restare allenati vengono messi a disposizione 100 diverse attività fisiche, con possibilità di creare sfide con gli amici grazie a Samsung Health.