ho. mobile, ad agosto la compagnia offre una promo pazzesca a meno di 6 euro

Se stai pianificando una vacanza e hai bisogno di una connessione dati affidabile, l’operatore virtuale ho. mobile potrebbe avere l’offerta giusta per te. Con una promozione estiva a soli 5,99€, puoi ottenere 100GB di traffico con minuti e SMS illimitati. Ma cosa rende questa offerta così intrigante?

ho. mobile: cosa offre l’operatore ai suoi clienti?

Iniziamo col dire che la promozione è priva di costi nascosti. L’unica spesa aggiuntiva è una ricarica iniziale di 6,00€ per attivare l’offerta. Non ci sono costi di spedizione per la SIM, che ti verrà consegnata direttamente a casa se effettui la richiesta online.

Se viaggi all’interno dell’Unione Europea, puoi godere di minuti e SMS illimitati senza costi aggiuntivi. Tuttavia, i dati disponibili saranno ridotti a 5,5GB, che dovrebbero essere più che sufficienti per rimanere in contatto con amici e familiari. La copertura nazionale è garantita al 98% grazie all’appoggio al gruppo Vodafone. Inoltre, l’applicazione di ho. mobile ti permette di monitorare facilmente i giga residui, il saldo e altri dettagli del piano. L’interfaccia è stata progettata per essere intuitiva, rendendola accessibile anche alle persone meno esperte di tecnologia.

Tra i vantaggi aggiuntivi, c’è il servizio “SMS ho. chiamato“, che avverte e inoltra le chiamate. Questa offerta non solo è conveniente, ma è anche permanente, rendendola una soluzione ideale in un periodo in cui avere una grande quantità di dati è fondamentale.

L’offerta di ho. mobile è altamente competitiva e rappresenta una soluzione eccellente per chi ha bisogno di una grande quantità di dati a un prezzo accessibile. Che tu stia pianificando un viaggio all’estero o semplicemente desideri una connessione dati affidabile a casa, questa promozione potrebbe essere la risposta alle tue esigenze.