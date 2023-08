L’ultimo prodotto di cui vogliamo parlarvi oggi, in offerta sulla piattaforma di e-commerce Amazon, è un Mini PC con Windows 11 marca Heigaolapc.

Per la precisione, è proposto a soli 259.99 euro invece di 299.99 euro, scontato del 13%. Scopriamo insieme tutte le sue caratteristiche.

Mini PC con Windows 11 in offerta su Amazon

Il MINI computer HEIGAOLAPC è portatile, leggero (0,25 kg) e compatto (circa 14,2 x 9,1 x 1,9 cm), dotato di uno schermo touchscreen che permette di utilizzarlo senza mouse o tastiera. Il PC viene fornito con Windows 11 Pro preinstallato e con una licenza valida; ideale per lavorare o studiare all’aperto, controllare dispositivi smart home, riprodurre media per l’intrattenimento in casa e supportare l’avvio e il controllo remoto.

Il case del computer è realizzato in lega di alluminio e presenta un design migliore e una sensazione tattile più ricca rispetto alle tradizionali scocche dei mini PC. Grazie alla scocca in alluminio, il calore generato durante il funzionamento viene trasferito rapidamente per una migliore performance. Il design termico in metallo consente alla macchina di operare continuamente a temperature fino a 90°C.

Questo mini PC è dotato del processore J4125 con eccellenti capacità di throttling CPU/GPU e un design senza ventole a quattro core. Con la grafica Intel UHD, è possibile gestire video 4K per la navigazione internet quotidiana, la modifica di documenti e la visione di video. Scoprite maggiori dettagli sul prodotto direttamente a questo link.