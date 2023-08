I nuovissimi Tribe, Reunion Metal Explorer e Nomad II sono gli occhiali da sole che la casa automobilistica Cupra ha lanciato in questi giorni in collaborazione con il brand italiano L.G.R.

Già in passato molti marchi automobilistici hanno deciso di intraprendere il sentiero del mercato della moda per attrarre nuovi clienti. Basta pensare a DS, Mini, Mercedes e molti altri, senza la Ferrari, che ha aperto dei veri e propri Store dove è possibile acquistare le cose più diasparate: dalle penne ai giocattoli per bambini e dai modellini di auto ai capi di abbigliamento.

“Oggi presentiamo una nuova generazione di prodotti al mondo” – ha dichiarato Sven Schuwirth, Direttore Operativo di CUPRA – “La combinazione dell’artigianalità che contraddistingue L.G.R e dello spirito innovativo di Cupra hanno dato vita a una collezione che cattura l’essenza di entrambi i brand”.

La nuova collezione estate presenta tre fantastici modelli firmati dal giovanissimo brand spagnolo dedicato a chi ama le prestazioni. Gli occhiali sono già disponibili sul sito L.G.R. e a breve anche nei Cupra Garage.

Gli occhiali Tribe

Quesro modello è ideale per ogni occasione. Dotati di un’estetica sofisticata e audace, grazie al design stile aviatore e al doppio ponte realizzato in metallo leggero, sono il mix perfetto tra stile e comfort.

Il modello Reunion Metal Explorer

Gli occhiali Metal Explorer sono una versione moderna degli iconici occhiali aviatore Reunion di L.G.R. Grazie alla fusione di metallo leggero e acetato di cellulosa, sanno dare il giusto equilibrio tra eleganza e versatilità.

I Nomad II

Ora parliamo del terzo e ultimo modello. Si tratta di occhiali dalla montatura in metallo, con aste sottili, ponte sempre in metallo e il frontale in acetato lucidato a mano. Questo modello rappresenta l’evoluzione audace del design aviatore. È infatti la “replica”, infatti, di un classico che permette a chi lo indossa di non passare inosservato grazie al suo stile audace ed impeccabile.

Quale modello scegliereste? Cosa pensate di questa collaborazione? Sicuramente è un’ottima strategia di marketing che permette di toccare un pubblico sempre più ampio.