Iliad offre un FAMOSO servizio gratis e batte Vodafone

Fin da quando è arrivato in Italia, Iliad è stato in grado di abbassare i costi delle offerte proponendo ugualmente contenuti eccezionali. È proprio questo il marchio di fabbrica di Iliad, ovvero la grande convenienza mista alla quantità dei contenuti. Ciò che non manca però è la qualità, siccome la sua rete è una di quelle migliori in assoluto in Italia per diffusione e per potenza. Ottenere il 5G gratuitamente può essere possibile solo scegliendo questa azienda, la quale dispone ancora di offerte di livello sul suo sito ufficiale.

Iliad dimostra ancora una volta la sua potenza agli altri gestori, ecco 150 giga in 5G gratis

Non bisogna confondere le offerte di Iliad con quelle dei gestori virtuali, anche se qualcuno sarebbe tentato dal farlo. Effettivamente quando si notano prezzi così bassi e contenuti così larghi di maniche, si tende ad attribuire queste facoltà ai provider virtuali. Iliad è un gestore come ad esempio Vodafone e TIM, per cui non un MVNO.

Le sue offerte scaturiscono così tanto stupore proprio per questo, ma ora veniamo ai fatti. Iliad concede ancora due soluzioni straordinarie sul sito ufficiale, entrambe piene di contenuti e con prezzi estremamente bassi. La prima è la Giga 100, promo con cui il gestore fece il suo esordio in Italia. Al suo interno ecco chiamate e messaggi senza limiti verso qualsiasi numerazione in Italia oltre a 100 giga disponibili per navigare sul web in 4G. La promo costa mensilmente solo 7,99 € per sempre.

La miglior proposta del momento è poi la Giga 150, opportunità straordinaria che è stata resa disponibile di nuovo poco tempo fa. Iliad al suo interno include praticamente gli stessi contenuti dell’offerta precedente per minuti e messaggi ma questa volta 150 giga con connessione 5G gratis. Il prezzo mensile è di 9,99 €.