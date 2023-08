AiScout, d'ora in poi ci penserà l'intelligenza artificiale a scovare nuovi talenti

L’evoluzione tecnologica sta trasformando il mondo del calcio, con l’intelligenza artificiale che gioca un ruolo sempre più importante nella scoperta di nuovi talenti. AiScout è una piattaforma che utilizza l’IA per valutare le prestazioni dei calciatori, offrendo una nuova opportunità ai giovani talenti che potrebbero essere passati inosservati.

AiScout: i nuovi confini dell’AI

Il sistema AiScout consente ai calciatori di sottoporsi a una serie di prove atletiche e tecniche attraverso un’applicazione. Queste prove vengono poi analizzate da un algoritmo di apprendimento automatico che misura le caratteristiche biomeccaniche, la tecnica e le doti atletiche dei giocatori. I migliori vengono poi invitati a mostrare le loro abilità sul campo.

Un esempio di successo di questa piattaforma è Andre Odeku, un attaccante che, dopo essere stato svincolato da due squadre giovanili, è stato scoperto da AiScout mentre giocava in una squadra semiprofessionista. Grazie alla piattaforma, Odeku ha avuto l’opportunità di fare una prova con l’under 23 del Burnley, una squadra di Premier League.

AiScout offre una seconda chance ai giovani calciatori, permettendo loro di essere scoperti in base a dati reali e statistiche, piuttosto che sulla base di prestazioni occasionali o del passaparola. Questo approccio data-driven potrebbe rivoluzionare il modo in cui vengono scoperti i talenti nel calcio, rendendo il processo più equo e basato sul merito. La piattaforma in questione è solo un esempio di come l’intelligenza artificiale stia trasformando il mondo dello sport. Con l’IA che diventa sempre più sofisticata e accessibile, è probabile che vedremo sempre più applicazioni di questa tecnologia in vari settori dello sport, dalla scoperta di talenti all’analisi delle prestazioni. Ciò potrebbe condurre a una maggiore democratizzazione dello sport, con più opportunità per i talenti di emergere, indipendentemente dal loro background o dalle loro circostanze.