Un volantino davvero inedito ed esclusivo vi attende proprio in questi giorni da Lidl, la perfetta occasione per riuscire a mettere le mani su un prodotto di buon livello, ed allo stesso tempo non spendere più di 7 euro. Il risparmio è notevole, ed allo stesso tempo non è necessario sottostare a determinati vincoli.

L’unica cosa da sapere, e lo ripetiamo sempre nei nostri articoli di Lidl, riguarda più che altro la necessità di acquistare direttamente nei punti vendita, in quanto al giorno d’oggi gli ordini online non sono ammessi. Non dimenticate, inoltre, che tutti i prodotti di tecnologia sono da considerarsi distribuiti con garanzia di 24 mesi.

Lidl, ecco i prezzi che dovete cogliere subito al volo

Spendere soli 7 euro per l’acquisto della tecnologia è possibile, ma solo da Lidl, all’interno del volantino corrente possiamo infatti trovare la presenza di un bellissimo mouse ottico wireless, con ricevitore USB annesso, di marca Silvercrest.

Il suo prezzo è ridottissimo, senza però obbligare l’utente a rinunciare alle prestazioni, da notare infatti essere dotato di tutte le specifiche tecniche di livello che ci saremmo aspettati di vedere, tra le quali annoveriamo l’universalità, ovvero la piena compatibilità con qualsiasi dispositivo in commercio, grazie proprio alla necessità di collegare fisicamente la chiavetta alla porta USB-A, oltre al DPI regolabile.

Coloro che lo vogliono acquistare devono comunque fare molto presto, la campagna promozionale scade domenica, e le scorte disponibili potrebbero essere ridotte.