Whatsapp, l'app di messaggistica nasconde un immenso mondo fatto di trucchetti

WhatsApp, l’app di messaggistica più popolare al mondo, offre una serie di funzioni nascoste che potrebbero non essere note a tutti. Queste, se utilizzate correttamente, possono migliorare notevolmente l’esperienza dell’utente.

Whatsapp: come utilizzare l’app nel modo corretto

Una di queste funzioni è la possibilità di utilizzare l’app su più dispositivi contemporaneamente. Questa funzione, chiamata “WhatsApp Web”, consente agli utenti di utilizzare l’applicazione sul proprio computer, oltre al proprio smartphone. Per utilizzare tale funzione, è sufficiente aprire il sito web di WhatsApp Web sul proprio computer, scansionare il codice QR visualizzato sullo schermo con l’applicazione sul proprio smartphone e il gioco è fatto.

Un’altra funzione interessante è la possibilità di inviare messaggi senza digitare. Questa, disponibile sia su Android che su iOS, consente agli utenti di inviare messaggi utilizzando la funzione di riconoscimento vocale del proprio smartphone. Per utilizzarla, è sufficiente premere e tenere premuto il pulsante del microfono nell’applicazione per poi iniziare a parlare.

WhatsApp offre anche la possibilità di personalizzare le notifiche per contatti specifici. Questa funzione può essere molto utile se si desidera sapere immediatamente quando una persona in particolare invia un messaggio. Per utilizzarla è sufficiente aprire la chat con la persona desiderata, toccare il suo nome per aprire le impostazioni della chat e selezionare “Notifiche personalizzate”.

Inoltre, l’app di messaggistica consente di nascondere l’ultimo accesso, il che può essere utile per mantenere la propria privacy. Basta andare nelle impostazioni dell’applicazione, selezionare “Account“, poi “Privacy” e infine “Ultimo accesso”.

Queste sono solo alcune delle funzioni nascoste all’interno dell’app. Esplorando l’applicazione, è possibile scoprirne molte altre che possono migliorare l’esperienza di utilizzo dell’applicazione. Ricorda, la conoscenza è potere, e conoscere tutte le funzioni di WhatsApp può rendere l’uso dell’applicazione molto più piacevole e produttivo.