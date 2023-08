Dopo un lunghissimo periodo di silenzio e una lunghissima attesa finalmente abbiamo tra le mani il trailer ufficiale di Loki Stagione 2, il sequel di una delle serie Marvel più amate di sempre che ha conquistato tutti aprendo ai drammi temporali che stanno sconvolgendo l’MCU e all’arrivo di Kang il conquistatore, villain visto nella prima serie e anche in Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

Dunque finalmente abbiamo tra le mani alcune immagini del nuovo contenuto con anche la conferma definitiva della data di arrivo su Dinsey+, vediamo cosa viene fuori dal trailer.

Trailer con alcune conferme

Il trailer ci mostra una serie che riprende esattamente da dove ci eravamo lasciati, con Loki e Mobius alle prese con le alterazioni della linea temporale causate dalla morte di una delle versioni di Kang causata da Silvie.

All’interno del trailer dunque vediamo Loki errare su su più linee temporali indagando su qualcosa, probabilmente la presenza di Kang nel passato, il quale è interpretato da Johnathan Majors nonostante le accuse pesantissime a suo carico e il processo che lo porterà a giudizio che inizierà proprio questo mese.

Per il resto il trailer mostra tutto ciò che ci aspettavamo, trasmettendo un senso di instabilità totale, specchio di quella che effettivamente ha colpito le linee temporali dopo l’intervento dei due dei dell’inganno, non si capisce molto però in merito alla trama e come si svilupperà, l’incontro tra i due protagonisti è però certo e scontato.

Confermata la data di uscita ufficiale che resta appunto il 6 Ottobre di quest’anno.