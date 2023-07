L’estate è ancora lunga, se state cercando un paio di occhiali maschili con delle ottime lenti, possiamo consigliarvi un bel paio di Vans Spicoli 4 Shades, che potete trovare sulla piattaforma Amazon ad un prezzo davvero imbattibile.

Parliamo di soli 17.99 euro che, per un paio di occhiali maschili con delle buone lenti, non sono praticamente nulla. Andiamo a scoprire qualche dettaglio in più.

Occhiali Vans Spicoli 4 Shades a meno di 20 euro su Amazon

Acquistare un bel occhiale da sole solitamente è un investimento, trovare un prodotto con delle lenti buone che non facciano male agli occhi è davvero difficile, ancora di più se abbiamo un budget abbastanza limitato. Occhiali di questo tipo infatti, non costano mai meno di 100/150 euro nei negozi specializzati.

Oggi però vogliamo parlarvi dei Vans Spicoli 4 Shades, proposti a soli 17 euro sulla piattaforma Amazon. Il modello proposto è taglia unica e le lenti hanno una protezione UV pari a 400, di un buon livello insomma. Il colore disponibile sulla piattaforma è nero/bianco, ovvero montatura nera con aste bianche che riportano al lato il logo (scritto in nero).

Si tratta di un occhiale casual, sportivo, non certo adatto ad un matrimonio, ma che può sempre tornare utile come “paio in più”, soprattutto vedendo il prezzo a cui sono proposti. Vi consigliamo di dare un’occhiata al sito ufficiale della piattaforma per scoprire con i vostri occhi il prodotto.