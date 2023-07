Avete mai pensato di voler inviare un messaggio, magari alla vostra cotta, in anonimo per vederne la reazione? Sappiate che è possibile e ci sono anche diverse modalità.

Per chi poi, come alcuni di noi, hanno vissuto il periodo degli squilli, delle suonerie personalizzate, di Beverly Hills e guardato Dawson Creek, inviare messaggi anonimi, non è una cosa così strana.

Una premessa importante: solamente chi riceverà il messaggio non saprà risalire a colui che ha inviato, le autorità avranno sempre modo di scoprire chi sia il mittente.

Mandare messaggi in anonimo a seconda dell’operatore

In passato ogni operatore telefonico possedeva un suo codice aggregato ad un numero apposito per inviare sms in forma anonima. Ora solo pochi operatori consentono ancora tale pratica e spesso con un sovrapprezzo non indifferente.

Se il tuo gestore telefonico è WINDTRE potrai usare l’anonimo semplicemente componendo un SMS indirizzato al destinatario del messaggio, utilizzando la seguente formattazione: *k[spazio]k#s[spazio]testo dell’SMS.

Sei cliente con Vodafone? Tutto quello che dovrai fare è inviare un SMS al 4895894 il cui testo dovrà avere la seguente formattazione: S[spazio]numero del destinatario[spazio]corpo del messaggio. Il servizio però ha un costo di 0,50€ a messaggio.

Se sei cliente TIM o Iliad ci dispiace, ma quest’opzione non è più disponibile.

Esistono però anche servizi online per mandare SMS gratis, i quali permettono di inviare messaggi in anonimo, nascondendo il proprio numero o non inserendolo affatto.

Uno di questi è e-freeSMS che permette di inviare messaggi in forma anonima ai numeri di vari operatori. C’è tuttavia una ma: potrebbe smettere di funzionare da un momento all’altro; non sappiamo cosa faccia con i numeri inseriti al suo interno, quindi non è decisamente il massimo in termini di privacy. In parole povere potreste subire un hackeraggio.

Oppure potreste usufruire di app destinate a questo scopo. Noi vi consigliamo Kik Messenger, un’app di messaggistica contiene al suo interno una funzione che permette di poter chattare in anonimo con utenti di tutto il mondo.